«ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт, но хочет, чтобы он остался до 2025 года

Дата публикации: 17-11-2023

«As» информирует, что действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» не собирается предлагать Килиану Мбаппе новый контракт. Действующее соглашение центрфорварда с «красно-синими» истекает ближайшим летом.



В «ПСЖ» не рассматривают вариант с пролонгацией соглашения со звездным футболистом. При этом клуб рассчитывает сохранить его в команде. Парижане хотят, чтобы нападающий воспользовался условием автоматического продления контракта еще на 1 сезон. Если Килиан не сделает этого, то правилами ФИФА ему будет разрешено начать переговоры с другими клубами уже с января.



В нынешней кампании в активе Мбаппе 15 забитых мячей и 1 ассист в 15 встречах за клуб во всех турнирах.



Рыночная стоимость 24-летнего француза равняется 180 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).