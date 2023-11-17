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«ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт, но хочет, чтобы он остался до 2025 года

Дата публикации: 17-11-2023

«As» информирует, что действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» не собирается предлагать Килиану Мбаппе новый контракт. Действующее соглашение центрфорварда с «красно-синими» истекает ближайшим летом.

В «ПСЖ» не рассматривают вариант с пролонгацией соглашения со звездным футболистом. При этом клуб рассчитывает сохранить его в команде. Парижане хотят, чтобы нападающий воспользовался условием автоматического продления контракта еще на 1 сезон. Если Килиан не сделает этого, то правилами ФИФА ему будет разрешено начать переговоры с другими клубами уже с января.

В нынешней кампании в активе Мбаппе 15 забитых мячей и 1 ассист в 15 встречах за клуб во всех турнирах.

Рыночная стоимость 24-летнего француза равняется 180 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).

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