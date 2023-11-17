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Лунин может заменить Рамсдейла в «Арсенале»

Дата публикации: 17-11-2023

Вратарь «Реала» Андрей Лунин заинтересовал «Арсенал». Лондонский клуб начал поиски нового голкипера в связи с возможным уходом Аарона Рамсдейла. Об этом информирует «El Nacional».

Рамсдейл потерял место в стартовом составе «Арсенала» после прихода Давида Райи и может покинуть «канониров» в зимнее трансферное окно. Аарон зимой будет рассматривать все предложения, которые ему поступают.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Клуб пока не предпринимал попыток его продлить, сам голкипер планирует покинуть команду следующим летом.

Сообщается, что за Луниным следят ряд представителей Бундеслиги – «Бавария», «Боруссия» Д и «Байер». Ранее 24-летний украинец попал в список интересов «Селтика» и «Бетиса».

В текущем сезоне Лунин сыграл в четырех поединках за «галактикос», пропустил два мяча и дважды отстоял «на ноль». На счету Рамсдейла семь встреч (восемь пропущенных мячей, две встречи «на ноль») за «Арсенал».

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