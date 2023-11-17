«Тоттенхэм» попытается заполучить 20-летнего игрока «Ювентуса»

Дата публикации: 17-11-2023

«Тоттенхэм» интересуется вингером «Ювентуса» Самуэлем Илингом, передает «La Gazzetta dello Sport».



«Шпоры» оценивают возможность подписания 20-летнего англичанина. Агенты Илинга имеют хорошие отношения с руководством «Тоттенхэма». При этом, клуб пока не делал официального предложения и не вел открытых переговоров.



Илинг воспитывался в юношеских командах «Челси», после чего перешел в академию «Ювентуса». В декабре 2022 года он был переведен в первую команду. В нынешнем сезоне Самуэль отыграл четыре матча за «бьянконери» отличившись одним ассистом.



«Трансфермаркт» оценивает англичанина в 9 миллионов евро. Трудовой договор футболиста с клубом из Турина истекает 30 июня 2025 года.