«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят вернуть в АПЛ звезду «Баварии»

Дата публикации: 17-11-2023

У вингера сборной Германии Лероя Сане есть шанс снова оказаться в чемпионате Англии.



Контракт 27-летнего футболиста с «Баварией» будет действовать еще полтора сезона, поэтому на горизонте уже появляются клубы, которые попытаются склонить Сане к трансферу.



По информации Кристиана Фалька, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» желают подписать немецкого вингера будущим летом. «Мерсисайдцам» Сане нужен из-за вероятного прощания с Мохамедом Салахом, а «горожане» просто пытаются углубить состав. Так что фаворитом является «Ливерпуль», ведь команда, ведомая Юргеном Клоппом предлагает более четкую роль в проекте.



Напомним, что у Сане уже есть опыт выступлений в АПЛ. Он четыре сезона выступал за «Ман Сити», откуда и перебрался в «Баварию».



По ходу сезона 2022/2023 Лерой был задействован в 18 матчах (9 голов и 7 ассистов).