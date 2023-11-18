Бериццо покинул пост главного тренера сборной Чили. Команду временно возглавит Кордова

Дата публикации: 18-11-2023

Чилийская федерация футбола сообщила о том, что временно исполнять обязанности главного тренера сборной Чили будет наставник юниорской команды Николас Кордова. Ранее с этой должности подал в отставку аргентинец Эдуардо Бериццо.



Бериццо возглавлял чилийскую национальную команду с мая 2022 года. Под его руководством «Ла Роха» провела 16 матчей, в которых одержала лишь четыре победы. В частности, в отборе ЧМ-2026 Чили набрала четыре очка в трех матчах, уступив 0:3 Венесуэле и сыграв «по нулям» с Парагваем.



На матч Эквадор – Чили, который состоится 21 ноября, команду выведет Николас Кордова, который лишь несколько недель назад был назначен на должность наставника сборной Чили U-20.



Ранее Кордова работал главным тренером в чилийских клубах «Палестино», «Уондерерс» и «Университарио», а также катарском «Аль-Райяне» и сборной Катара U-23.



Сборная Чили сенсационно выиграла два подряд Копа Америка в 2015 и 2016 годах, однако затем дважды подряд не сумела квалифицироваться на чемпионат мира – 2018 и 2022.