Источник: ЦСКА готов подписать четырех игроков зимой, если команда останется в лидерах РПЛ

Дата публикации: 18-11-2023

ЦСКА готов к большим тратам в январе. Если «армейцам» удастся сохранить место в лидирующей группе до зимнего перерыва, то клуб могут пополнить несколько новичков.



«Metaratings» утверждает, что при выполнении определенных критериев руководство ЦСКА готово подписать сразу 4 футболистов для доукомплектования состава. Для этого «красно-синим» необходимо остаться в числе лидеров и не отстать от «Краснодара» больше, чем 5 очков.



После первого круга подопечные Владимира Федотова располагаются на 5-й строчке, имея в своем активе 25 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков. «Зенит», идущий вторым, опережает «армейцев» на 5 баллов. До зимнего перерыва ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Динамо».