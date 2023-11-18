22:57 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 ноября
Воскресенье 19 ноября
Свернуть список

Источник: ЦСКА готов подписать четырех игроков зимой, если команда останется в лидерах РПЛ

Дата публикации: 18-11-2023

ЦСКА готов к большим тратам в январе. Если «армейцам» удастся сохранить место в лидирующей группе до зимнего перерыва, то клуб могут пополнить несколько новичков.

«Metaratings» утверждает, что при выполнении определенных критериев руководство ЦСКА готово подписать сразу 4 футболистов для доукомплектования состава. Для этого «красно-синим» необходимо остаться в числе лидеров и не отстать от «Краснодара» больше, чем 5 очков.

После первого круга подопечные Владимира Федотова располагаются на 5-й строчке, имея в своем активе 25 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков. «Зенит», идущий вторым, опережает «армейцев» на 5 баллов. До зимнего перерыва ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Динамо».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close