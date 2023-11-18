«Барселона» не хочет покупать Канселу у «Манчестер Сити»

Дата публикации: 18-11-2023

В «Football Espana» появилась информация, что «Ман Сити», владеющий правами на Жоау Канселу, готов продать португальца за 50 000 000 евро. «Барселоне», за которую защитник в текущем сезоне выступает на правах аренды, подобная сумма кажется чрезмерно большой. «Сине-гранатовые» рассчитывают пролонгировать аренду Канселу до лета 2025 года. «Горожане» могут согласиться на это, но только при включении в соглашение условия обязательного выкупа футболиста по завершении срока аренды.



Состав каталонцев фулбек пополнил в сентябре. С момента перехода он провел за «Барселону» 14 встреч, отметившись в них 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Контракт Канселу с «Манчестер Сити» истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает португальца в 50 млн евро.