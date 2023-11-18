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В «Милане» заявили, что «Локомотив» не интересовался Йовичем

Дата публикации: 18-11-2023

Джеффри Монкада, занимающий пост спортивного директора «Милана», назвал неправдой новости об интересе «Локомотива» к Луке Йовичу.

Информация о том, что московская команда присматривается к сербскому нападающему появилась накануне на страницах «Чемпионата». Также сообщалось, что услуги форварда летом были предложены «Спартаку».

«У нас не было никаких запросов. Это неправда», - публикует слова функционера «россонери» ресурс «Sport24».

Текущий сезон Йович пока не может занести себе в актив. Серб провел за «Милан» 7 матчей (223 минуты игрового времени) и не сумел отметиться голевыми действиями.

Его соглашение с командой Стефано Пиоли истекает следующим летом. Рыночный ценник на Йовича составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).

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