В «Милане» заявили, что «Локомотив» не интересовался Йовичем

Дата публикации: 18-11-2023

Джеффри Монкада, занимающий пост спортивного директора «Милана», назвал неправдой новости об интересе «Локомотива» к Луке Йовичу.



Информация о том, что московская команда присматривается к сербскому нападающему появилась накануне на страницах «Чемпионата». Также сообщалось, что услуги форварда летом были предложены «Спартаку».



«У нас не было никаких запросов. Это неправда», - публикует слова функционера «россонери» ресурс «Sport24».



Текущий сезон Йович пока не может занести себе в актив. Серб провел за «Милан» 7 матчей (223 минуты игрового времени) и не сумел отметиться голевыми действиями.



Его соглашение с командой Стефано Пиоли истекает следующим летом. Рыночный ценник на Йовича составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).