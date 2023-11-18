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Иско близок к продлению контракта с «Бетисом»

Дата публикации: 18-11-2023

Иско в скором времени может пролонгировать контракт с «Бетисом». Информация появилась в аккаунте соцсети «Х» (бывший «Twitter») Николо Скиры. Журналист уточнил, что стороны продлят сотрудничество до середины 2026 года.

После ухода из «Реала» летом 2022 года Иско заключил соглашение с «Севильей». Однако в новой команде у хавбека не задалось. После 5 месяцев в лагере «красно-белых» стороны разорвали трудовые отношения по взаимному согласию. Футболист покинул команду в ранге свободного агента и оставался без клуба до минувшего лета.

В июле Иско стал игроком «Бетиса», с которым подписал контракт до июня 2024 года. В этом сезоне на его счету 17 встреч (3 забитых мяча, 3 голевые передачи).

Ценник на полузащитника составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).

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