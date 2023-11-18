Беллингем выиграл награду «Golden Boy»

Дата публикации: 18-11-2023

В этом году награда «Golden Boy» досталась Джуду Беллингему, выступающему за «Реал». В рамках премии ежегодно определяется лучший футболист Европы до 21 года. Информацией поделилась пресс-служба премии.



Состав «Реала» англичанин пополнил минувшим летом и обошелся «сливочным» в 103 млн евро. В мадридской команде хавбек быстро адаптировался. В 14 играх в футболке «Реала» Беллингем отличился 13 раз и отдал 3 результативных паса. В сезоне 2022/2023 Джуд представлял «Боруссию» из Дортмунда, где забил 14 голов и сделал 7 ассистов в 42 встречах.



Учредителем премии является издание «Tuttosport». Впервые данная награда была вручена 20 лет назад. В прошлом году лауреатом «Golden Boy» стал Гави, принадлежащий «Барселоне».