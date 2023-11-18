У «Милана» хорошие шансы подписать Дэвида

Дата публикации: 18-11-2023

Джонатан Дэвид по-прежнему интересен «Милану». Центрфорвард «Лилля» входит в число приоритетных трансферных целей «россонери».



По данным Фабрицио Романо, высокая стоимость нападающего не позволит «Милану» оформить его переход в ближайшее время. Подписать Дэвида «россонери» смогут лишь по завершении сезона.



С «Лиллем» канадец связан контрактом до июня 2025 года. Шансы «Милана» оформить переход 23-летнего футболиста ближайшим летом весьма высоки, поскольку к этому моменту французам придется думать о продаже Дэвида, чтобы через год не отпустить его бесплатно как свободного агента.



Интерес к Джонатану также проявляют клубы АПЛ.



В сезоне 2023/2024 Дэвид забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 18 играх за «Лилль».