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«Реал» подтвердил разрыв мышцы бедра у Винисиуса. Бразилец пропустит минимум два месяца

Дата публикации: 18-11-2023

«Реал» подтвердил потерю вингера Винисиуса Жуниора. Разрыв мышцы бедра футболист получил в первом тайме выездного матча против Колумбии (1:2).

Таким образом, Жуниор пропустит минимум два месяца. Игрок не поможет «галактикос» в 2023 году, в частности – двух заключительных турах группового этапа ЛЧ.

В нынешнем сезоне Винисиус уже пропустил месяц (с конца августа по конец сентября) из-за схожей травмы бицепса бедра. Несмотря на это, он успел отыграть 13 матчей за «Реал», записав в свой актив 6 голов и 4 ассиста.

Напомним, в конце октября 23-летнеий вингер продлил контракт с мадридским клубом до 2027 года.

В составе сборной Бразилии Винисиус провел 26 поединков, в которых стал автором 3 голов и 4 результативных передач.

«Реал» в Ла Лиге идет на втором месте. 26 ноября команда Карло Анчелотти, которая на днях лишилась из-за травмы и Эдуардо Камавинги, сыграет с «Кадисом».

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