«Дженоа» продлил Гудмундссона до 2027 года

Дата публикации: 18-11-2023

«Дженоа» объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров, исландцем Альбертом Гудмундссоном, до 2027 года.



26-летний вингер выступает за генуэзский клуб с января 2022 года, перейдя из нидерландского «АЗ» за 1,5 миллиона евро. За время своего пребывания в составе «грифонов» Альберт провел 64 поединка, забил 22 гола и отдал 6 результативных передач.



В сезоне 2023/24 на счету Гудмундссона семь голов (пять – в Серии А) и один ассист. «Дженоа» с 14 очками после 12 туров занимает 14-е место в чемпионате Италии. В Кубке Италии команда Альберто Джилардино вышла в 1/8 финала, последовательно одолев «Модену» и «Реджану».



Свой следующий поединок «Дженоа» проведет в воскресенье, 26 ноября, в гостях против «Фрозиноне».