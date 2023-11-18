Экс-игрок «Баварии» и «Ювентуса» Бенатья станет спортивным директором «Марселя»

Дата публикации: 18-11-2023

Бывший защитник «Баварии» и ряда итальянских клубов Мехди Бенатья будет назначен на пост спортивного директора «Марселя». Об этос сообщает Фабрицио Романо.



36-летний Бенатья имел весьма успешную клубную карьеру. На позиции центрдефа он выступал, в частности, за «Удинезе», «Рому», «Баварию» и «Ювентус». 58 матчей провел в составе сборной Марокко. Завершил карьеру в 2021 году.



«Марсель» – также не чужой клуб для Мехди. Он пребывал в системе «провансальцев» с 2004 по 2008 годы, но так и не сыграл ни одного матча за первую команду.



Текущий сезон складывается для «Марселя» весьма бурно. В сентябре «бело-голубые» расстались с главным тренером Марселино после встречи руководства с фанатами, которые угрожали менеджерам клуба расправой. На фоне этих угроз боссы «Марселя» временно приостановило свои полномочия. Впоследствии новым коучем команды стал итальянец Дженнаро Гаттузо.



В конце октября поклонники «Марселя» вновь отличились, забросав камнями автобус «Лиона». В итоге пострадал главный тренер «ткачей» Фабио Гроссо, а матч был перенесен.



«Марсель» в чемпионате Франции выиграл лишь один матч из восьми последних и занимает десятое место с 13 очками. В Лиге Европы дела у команды Гаттузо получше: 8 очков после четырех туров и первое место в квартете B.