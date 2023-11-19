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«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки Рафиньи следующим летом

Дата публикации: 19-11-2023

«Football Espana» пишет, что «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к Рафинье. Трансфер вингера «Барселоны» лондонцы намерены оформить по окончании сезона. «Сине-гранатовые» могут согласиться расстаться с бразильцем за сумму в 70 млн евро, что поможет клубу решить часть финансовых проблем.

«Барселона» приобрела права на Рафинью летом 2022 года у «Лидса», заплатив за него € 58 млн. В сезоне 2023/2024 на счету 26-летнего футболиста 11 встреч за каталонцев (2 забитых мяча, 3 голевые передачи).

Соглашение Рафиньи с командой Хави рассчитано до середины 2027 года. Рыночный ценник на вингера составляет 60 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

С 2021 года Рафинья вызывается в национальную сборную, за которую на данный момент провел уже 18 игр (6 голов).

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