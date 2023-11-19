«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести игрока «Брайтона» в январе

Дата публикации: 19-11-2023

«Ман Юнайтед» в январе планирует оформить переход Эвана Фергюсона. Как пишет «Football Insider», на подписании центрфорварда «Брайтона» настаивает Эрик тен Хаг, возглавляющий «манкунианцев». Специалист уверен, что 19-летний ирландец сможет усилить команду.



Не так давно Фергюсон пролонгировал сотрудничество с «Брайтоном» до лета 2029 года. В нынешнем сезоне нападающий появлялся на поле в футболке «чаек» в 14 встречах и отличился в них 5 раз. По данным Transfermarkt.de, рыночный ценник на ирландца составляет 65 000 000 евро.



Ранее СМИ уже писали об интересе к Фергюсону со стороны других клубов. Также сообщалось, что «Брайтон» может согласиться отпустить игрока за сумму более 114 млн евро.