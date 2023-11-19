Президент «Урала»: «Зенит» не обращался к нам по поводу Ишкова и Дмитриева

Дата публикации: 19-11-2023

Григорий Иванов прокомментировал информацию касательно интереса «Зенита» к двум футболистам «Урала».



«Мало ли что могут написать, у нас не было контактов ни с кем. В настоящее время мы не ведем переговоров по трансферу Ильи Дмитриева и Игоря Ишкова и не планируем никого продавать», - публикует заявление президента «шмелей» ресурс «Чемпионат», ссылаясь на «Metaratings».



Ишков связан контрактом с екатеринбургской командой до 2025 года. В этом сезоне он отметился 1 забитым мячом и 2 ассистами в 19 играх. Ценник на хавбека равняется 0,3 млн евро («Transfermarkt»).



Дмитриев провел за «Урал» 17 встреч (без результативных действий). Его контракт с «оранжево-чёрными» истекает в 2026 году. Transfermarkt.de оценивает вингера в 400 тыс евро.



Оба футболиста выступают за российскую «молодежку».