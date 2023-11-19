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В «Байере» сообщили, что не будут удерживать Хаби Алонсо против его воли

Дата публикации: 19-11-2023

Генеральный директор «Байера» заявил, что клуб не будет препятствовать уходу Хаби Алонсо. Команда из Леверкузена, возглавляемая испанским наставником, демонстрирует великолепную игру, а самого его СМИ называют возможным сменщиком Карло Анчелотти в «Реале».

«Прописано ли в соглашении с Алонсо условие по выкупу? Нет, но данный пункт нам не нужен. С Хаби у нас превосходные отношения, он понимает, что попал в серьезную команду.

В любом случае, мы не будем принуждать тренера оставаться против его воли. Нам бы хотелось, чтобы Хаби было здесь так хорошо, что он сам не хотел бы уйти», - цитирует Фернандо Карро инсайдер Бен Джейкобс.

По итогам 11 туров «Байер», возглавляемый Алонсо, лидирует в Бундеслиге с 31 набранным очком.

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