СМИ: С «Эвертона» могут снять еще девять очков в АПЛ

Дата публикации: 19-11-2023

«Эвертон» могут лишить еще 9 очков в чемпионате Англии. Если это случится, то «ириски» почти точно покинут Премьер-лигу. Информацией поделилось издание «Daily Mail».



Минувшая пятница стала для «Эвертона» по-настоящему «черной». С клуба решением независимой комиссии АПЛ было снято 10 очков из-за нарушения требований финансового «fair-play» в сезоне 2021/2022.



Позднее появилась информация, что «ириски» могут получить иск от «Лидса», «Бернли» и «Лестера» общей суммой 300 млн фунтов. Причиной этого является отказ в рассмотрении их обвинений в отношении «Эвертона» в минувшем сезоне.



Если иск будет удовлетворен, то «синие» автоматически обанкротятся, а в клубе введут внешнее управление, что по регламенту АПЛ карается снятием 9 очков.