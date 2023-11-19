Холанд восстановится к матчу «Манчестер Сити» с «Ливерпулем»

Дата публикации: 19-11-2023

Лидер атаки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд успеет восстановиться к матчу 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Такой информацией поделился журналист Фабрицио Романо.



Напомним, форвард получил травму лодыжки в спарринге сборной Норвегии с Фарерскими островами (2:0). По этой причине Эрлинг пропустит заключительную игру национальной команды в отборе Евро-2024 с Шотландией. Сообщается, что повреждение 23-летнего футболиста не слишком серьезное, и он получил отдых из соображений предосторожности.



Нападающий провел 18 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах нынешнего сезона. На счету Холанда 17 голов и 4 ассиста.



«Горожане» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Дуэль лидеров чемпионата Англии состоится 25 ноября.