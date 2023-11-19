«Атлетико» хочет усилиться Влаховичем

Дата публикации: 19-11-2023

«Атлетико» рассматривает вариант подписания нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.



Как утверждает «Mundo Deportivo», мадридцы обеспокоены травмой Мемфиса Депая и начали искать замену нидерландцу. Сообщается, что руководство испанского клуба ранее пыталось подписать серба, но проиграло конкуренцию «Ювентусу».



Влахович имеет контракт с «бьянконери» до лета 2026 года. Одним из факторов, которые могут поспособствовать трансферу, является зарплата игрока, которая вырастет со следующего сезона. Ранее «Юве» планировал продлить соглашение, реструктуризовав слишком высокие выплаты 23-летнему форварду.



«Атлетико» занимает четвертое место в Примере. В следующем матче команда Диего Симеоне примет «Мальорку» 25 ноября.