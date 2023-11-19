«ПСЖ» пытался перехватить у «Реала» форварда сборной Бразилии – 93 млн оказалось мало

Дата публикации: 19-11-2023

Мадридский «Реал» выиграл борьбу за бразильца Эндрика у «Челси» и «ПСЖ», тоже отчаянно пытавшихся подписать перспективного нападающего.



Парижане в ноябре прошлого года предлагали «Палмейрасу» 93 миллиона евро за двух нападающих – Эндрика и Эстевао. Бразильский клуб отклонил предложение, утверждает Фабрицио Романо.



По словам инсайдера, переманить Эндрика пытался и «Челси». Лондонцы пригласили семью футболиста в столицу Англии, чтобы представить свой проект. Но сам Эндрик хотел продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу».



Решающую роль в переходе сыграл Джуни Калафат – директор «Реала» по международному футболу. Именно он воплотил в реальность трансфер молодого бразильца.



Напомним, летом 2024 года Эндрик пополнит обойму «королевского клуба», который выложил за него почти 40 миллионов евро.



В этом сезоне Эндрик поучаствовал в 27 матчах (9 голов). Несколько дней назад 17-летний бомбардир дебютировал за сборную Бразилии.