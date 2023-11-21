Вингер сборной Мексики может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Дата публикации: 21-11-2023

«Лос-Анджелес Гэлакси» планирует выкупить права на Ирвина Лосано, выступающего за ПСВ. Информацию в своем аккаунте в соцсети «Х» (прежнее название – «Твиттер») разместил Фабрицио Романо.



Минувшим летом мексиканец и его агенты уже обсуждали возможность перехода с американской командой, но тогда сделку закрыть не удалось. В январе «Гэлакси» вновь попытается заполучить вингера.



ПСВ оформил переход Лосано в сентябре 2023 года, заплатив за него «Наполи» 15 млн евро. За команду из Эйндховена мексиканец провел 12 игр (5 забитых мячей, 2 результативных паса).



Соглашение 28-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитано до середины 2028 года. Ориентировочный ценник на Лосано составляет 22 млн евро (источник –«Transfermarkt»).