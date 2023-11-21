«Бенфика» не будет вступать в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по Невешу

Дата публикации: 21-11-2023

«Бенфика» на собирается обсуждать с «МЮ» переход Жоау Навеша. Об этом утверждает инсайдер Фабрицио Романо.



Руководство «орлов» осведомлено об интересе «манкунианцев» к своему игроку, но клуб не планирует вести переговоры по его трансферу в январе. Вместе с тем в соглашении опорника с португальской командой прописано условие по отступным, которые составляют 120 млн евро.



Невеш обучался футболу в системе «Бенфики» и дебютировал во взрослой команде в 2023 году. В этом сезоне на счету 19-летнего опорника 18 матчей за «орлов» (1 забитый мяч, 1 голевая передача). Его контракт с лиссбонцами истекает в 2028 году.



Рыночная стоимость Невеша равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).