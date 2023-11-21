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ЦСКА не планирует продавать Гайича зимой

Дата публикации: 21-11-2023

В планы ЦСКА не входит продажа Милана Гайича в январское трансферное окно. Об этом рассказал «Чемпионат» со ссылкой на источник, владеющий информацией.

«Зимой ЦСКА не намерен отпускать ни Гайича, ни любого другого футболиста основы. Иные варианты будут рассматриваться лишь при наличии предложения, которое окажется выше рынка», - отметил источник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что заинтересованность в услугах Гайича проявляет «Фиорентина».

Трудовые отношения фулбека с «красно-синими» действуют до июня 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего серба 5 забитых мячей и 2 результативные передачи в 20 встречах за «армейцев».

Рыночная стоимость Гайича составляет 4 000 000 евро (по версии сайта Transfermarkt.de).

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