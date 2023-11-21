Сарр сможет сменить «Челси» на испанский клуб

Дата публикации: 21-11-2023

В январе Маланг Сарр может покинуть «Челси».



«TodoFichajes» информирует, что заполучить центрального защитника «аристократов» намерен «Бетис». Испанцы планируют взять в аренду 24-летнего футболиста.



Отмечается, что на подписании Сарра настаивает Мануэль Пеллегрини, возглавляющий «гелиополитов».



Летом «Бетис» предпринимал попытку договориться о переходе француза, но тогда сделка сорвалась. Теперь клуб снова вступил в переговоры с «Челси» по данному вопросу.



Минувший сезон Сарр провел в аренде в «Монако» и вернулся Лондом летом. При этом за «синих» в текущем сезоне он еще не провел ни одной игры.



Трудовой договор защитника с командой Маурисио Почеттино истекает в 2025 году. Transfermarkt.de оценивает Сарра в € 6 млн.