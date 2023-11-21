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Сане хочет уйти в клуб Ла Лиги

Дата публикации: 21-11-2023

По данным «Sport», Лерой Сане намерен сменить чемпионат. Соглашение вингера с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года. В последнее время к нему проявляют интерес испанские гранды – «Барса» и «Реал».

В ноябре ряд источников сообщали, что «Баварии» не удается договориться с Сане по новому контракту.

Недавно, будучи в немецкой сборной, футболист заявил следующее: «Пока не думал насчет этого, клуб собирается поговорить, но мне хотелось бы сосредоточиться на текущем сезоне».

В игровую модель «Барселоны» Сане вписался бы идеально. С учетом вероятного ухода Рафиньи интерес «сине-гранатовых» к 27-летнему Лерою вполне объясним.

«Реал» же с подписанием Сане может создать необходимую глубину состава в нападении. Мадридцы, недавно потерявшие Винисиуса, столкнулись с нехваткой игроков атаки.

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