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«Фулхэм» еще не одобрял трансфер Пальиньи в «Баварию»

Дата публикации: 21-11-2023

Тоби Альтшаффль сообщил в соцсети, что несмотря на ранее появившуюся информацию о скором переходе Жоау Пальиньи «Баварию», «Фулхэм» пока не давал согласия на его трансфер.

Сам опорник положительно относится к переезду в Мюнхен. Однако судьба сделки будет зависеть от суммы компенсации, которую «Бавария» предложит за португальца.

С «Фулхэмом» хавбек связан трудовым договором до лета 2028 года. «Дачники» выкупили его контракт у «Спортинга» в 2022 году за 21 млн евро.

В сезоне 2023/2024 в активе 28-летнего исполнителя 12 встреч в футболке английского клуба, в которых он отметился 2 забитыми мячами.

Рыночный ценник на Пальинью составляет 55 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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