17-летний полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери выбыл до конца года

Дата публикации: 21-11-2023

«ПСЖ» на официальном сайте клуба предоставил информацию о сроках восстановления полузащитника Уоррена Заира-Эмери. 17-летний игрок не поможет команде в 2023 году, его возвращение ожидается после зимнего перерыва.



Уоррен получил травму в матче сборной Франции с Гибралтаром (14:0) в отборе на Евро-2024. У него диагностировали растяжение связок правой лодыжки средней степени тяжести.



Заир-Эмери стал самым молодым футболистом сборной Франции более чем за 100 лет, дебютировав в главной команде в возрасте 17 лет и 255 дней. Хавбек отличился забитым голом на 16-й минуте встречи с Гибралтаром и стал самым юным автором гола в истории национальной команды.



В текущем сезоне Заир-Эмери поучаствовал в 15 поединках за «Пари Сен-Жермен», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.



«Красно-синие» лидируют в Лиге 1, опережая «Ниццу» на одно очко. Следующий матч команда Луиса Энрике проведет с «Монако» 24 ноября.