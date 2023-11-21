Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

Дата публикации: 21-11-2023

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия вскоре продлит свой контракт с «Наполи» до 2028 года, о чем сообщает Николо Скира.



По новому соглашению зарплата игрока вырастет до 4 000 000 евро в год. Также стороны планируют включить в договор опцию продления до 2029 года.



Напомним, Кварацхелия перебрался в «Наполи» летом 2022 года из «Динамо» (Батуми). Трансфер футболиста обошелся неаполитанцам в 10 миллионов евро.



Грузинский игрок ярко ворвался в итальянский футбол. Его 14 голов и 17 результативных передач помогли «Наполи» выиграть первое «скудетто» за 33 года, а также дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов. Хвича был признан лучшим игроком минувшего сезона в Серии А.



22-летний Кварацхелия также является лидером сборной Грузии, в составе которой провел уже 28 матчей и забил 15 голов (последний из них – в ворота сборной Испании 19 ноября).



В нынешнем чемпионате Италии «партенопеи» занимают четвертое место, набрав 21 очко в 12 турах и отставая от лидирующего «Интера» на десять пунктов. В активе Кварацхелии 7 результативных действий (3 гола / 4 ассиста) в 11 встречах Серии А.