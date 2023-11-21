02:01 ()
Свернуть список

Анчелотти подписал предварительный контракт со сборной Бразилии

Дата публикации: 21-11-2023

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уже поставил подпись под контрактом со сборной Бразилии.

В понедельник, 20-го ноября бразильское издание «UOL Esporte» со ссылкой на свои источники из Бразильской футбольной конфедерации опубликовало информацию о том, что Анчелотти подписал контракт с «жёлто-зелёными».

«Новости про Анчелотти в Испании просто прекрасны. То он продлевает контракт с «Реалом» еще на 2 года, то он едет в Бразилию, то его увольняют... Испанские СМИ каждый день что-то публикуют. Успокойтесь. Никакого риска нет, договор с «селесао» уже подписан», - приводятся слова источника.

Напомним, действующее соглашение 64-летнего специалиста с «Реалом» актуально до лета 2024 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close