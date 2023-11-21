Анчелотти подписал предварительный контракт со сборной Бразилии

Дата публикации: 21-11-2023

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уже поставил подпись под контрактом со сборной Бразилии.



В понедельник, 20-го ноября бразильское издание «UOL Esporte» со ссылкой на свои источники из Бразильской футбольной конфедерации опубликовало информацию о том, что Анчелотти подписал контракт с «жёлто-зелёными».



«Новости про Анчелотти в Испании просто прекрасны. То он продлевает контракт с «Реалом» еще на 2 года, то он едет в Бразилию, то его увольняют... Испанские СМИ каждый день что-то публикуют. Успокойтесь. Никакого риска нет, договор с «селесао» уже подписан», - приводятся слова источника.



Напомним, действующее соглашение 64-летнего специалиста с «Реалом» актуально до лета 2024 года.