«Ливерпуль» принял принципиальное решение по поводу Клоппа

Дата публикации: 21-11-2023

Руководство «Ливерпуля» планирует предложить главному тренеру команды Юргену Клоппу продлить свой контракт, который действует до лета 2026 года. Об этом информирует журналист Стив Кей.



Тем самым боссы «красных» намерены уже в четвёртый раз продлить соглашение с немецким специалистом, который работает в «Ливерпуле» с октября 2015-го года. С тех пор Клопп продлевал контракт с мерсисайдским клубом в 2016, 2022 и 2023 годах.



Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» впервые за 30 лет сумел выиграть Премьер-лигу. Также команда трижды выходила в финал Лиги чемпионов (1 победа и 2 поражения).



Кроме того, руководители английского гранда намерены удержать капитана команды Вирджила ван Дейка. Трудовой договор 32-летнего голландца истекает в 2025 году.