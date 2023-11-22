Букмекерская компания 1xBet выплатила игроку из Египта более $270 000!

Дата публикации: 22-11-2023

Клиент 1xBet собрал победный экспресс из 27 событий и приумножил свою ставку в 14 000 раз! Невероятный выигрыш игрока подтверждает, что в жизни нет ничего невозможного, если верить в свои знания и удачу. Раскроем детали сенсационного успеха.

Наш счастливчик из Египта поставил 600 EGP ($19,42) на экспресс с итоговым коэффициентом 14420,69232 и получил невероятные 8 652 415,39 EGP ($279 994,41)!

В своем победном экспрессе игрок собрал матчи Лиги чемпионов, английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и дополнил их событиями Кубка Англии, немецкой Бундеслиги, испанской Примеры, а также французской Лиги 1. Наш клиент решил обойтись самым простым вариантом прогноза и ставил только на победу первой (П1) или второй (П2) команды.

Самые смелые прогнозы с наибольшими коэффициентами игрок сделал на матчи чемпионата Италии: Торино - Интер (П2 - 1.852), Интер - Рома (П1 - 1.718) и Рома - Монца (П1 - 1.738). Команда Симоне Индзаги уверенно обыграла туринцев, а вот в двух других матчах необходимый результат был достигнут ближе к финальному свистку, поэтому наш счастливчик успел получил хорошую порцию адреналина чтобы испытать настоящую эйфорию после удачного для себя финала!

Особо отметим игру Манчестер Юнайтед - Копенгаген, в котором Андре Онана отбил пенальти в компенсированное время и сохранил нужный исход (П1 - 1.409) для нашего игрока.

Вот полный список событий из победного экспресса с указанием коэффициентов:

Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Галатасарай - Бавария (1:3), П2 - 1.501 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Интер - ФК Зальцбург (2:1), П1 - 1.363 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Брага - Реал Мадрид (1:2), П2 - 1.563 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Манчестер Юнайтед - Копенгаген (1:0), П1 - 1.409 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Барселона - Шахтер Донецк (2:1), П1 - 1.198 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА, Янг Бойз - Манчестер Сити (1:3), П2 - 1.22 Футбол. Англия. Кубок Лиги, Борнмут - Ливерпуль (1:2), П2 - 1.54 Футбол. Англия. Кубок Лиги, Челси - Блэкберн (2:0), П1 - 26 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Ливерпуль - Эвертон (2:0), П1 - 1.399 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион (2:1), П1 - 1.44 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас (4:0), П1 - 1.481 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед (1:2), П2 - 1.502 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм (2:0), П1 - 1.553 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Ливерпуль - Ноттингем Форест (3:0), П1 - 1.275 Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига, Арсенал - Шеффилд Юнайтед (5:0), П1 - 1.153 Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига, Боруссия Д - Вердер (1:0), П1 - 1.418 Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига, Майнц 05 - Бавария (1:3), П2 - 1.33 Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига, Бавария - Дармштадт 98 (8:0), П1 - 1.09 Футбол. Чемпионат Испании. Примера, Барселона - Атлетик (1:0), П1 - 1.501 Футбол. Чемпионат Испании. Примера, Атлетико - Алавес (2:1), П1 - 1.352 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А, Верона - Наполи (1:3), П2 - 1.578 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А, Торино - Интер (0:3), П2 - 1.852 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А, Рома - Монца (1:0), П1 - 1.738 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А, Ювентус - Верона (1:3), П2 - 1.439 Футбол. Чемпионат Италии. Серия А, Интер - Рома (1:0), П1 - 1.718 Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1, ПСЖ - Страсбург (3:0), П1 - 1.264 Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1, Брест - ПСЖ (2:3), П2 - 1.666

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