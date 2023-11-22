1xBet признан Лучшим спортивным букмекером 2023 года

Дата публикации: 22-11-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet стала лауреатом SiGMA Europe Awards 2023 - одной из самых престижных европейских гемблинговых премий.

Награждение победителей состоялось 14 ноября на специальной церемонии, которая прошла в рамках гемблинговой выставки SiGMA Malta Europe Summit 2023. 1xBet опередил конкурентов в номинации «Лучший спортивный букмекер 2023 года». Победа стала результатом голосования на странице премии и опроса авторитетного жюри.

«1xBet активно работает в Европе и поддерживает европейский спорт. Наша цель – оставаться на вершине и эта награда подчеркивает, что мы движемся в правильном направлении. Мы рады тому, что профессиональное сообщество высоко оценило работу 1xBet. Приз станет отличной мотивацией для нашей команды, которая каждый день заботится о комфорте клиентов и партнеров», - отметили представители 1xBet.

Напомним, что в этом году глобальная букмекерская компания 1xBet уже завоевала несколько престижных трофеев индустрии iGaming. В частности, бренд получил награду Innovator of the Year от International Gaming Awards (IGA), был признан «Спортивным букмекером года в Латинской Америке» по версии SiGMA Awards Americas 2023, а также выиграла титулы «Спортивный букмекер года» и «Партнерская программа года» на SiGMA BALKANS/CIS Gaming Awards.

Об 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 16-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О выставке SiGMA Malta Europe Summit 2023

SiGMA Malta Europe Summit 2023— одна из крупнейших европейских выставок, посвященных индустрии гемблинга. Форум организован международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга.