«Барселона» рассматривает игрока «Ливерпуля» в качестве замены травмированному Гави

Дата публикации: 22-11-2023

Издание «AS» информирует, что «Барселона» рассматривает Тьяго Алькантару как альтернативу Гави, получившему серьезную травму в сборной. Хавбек «Ливерпуля» знает, что им интересуются «сине-гранатовые» и позитивно оценивает вариант с переходом в каталонскую команду.



Ранее сообщалось, что Алькантара может уйти из английского клуба ближайшим летом после того, как его соглашение с «мерсисайдцами» истечет. В «Ливерпуле» недовольны регулярными травмами футболиста и не собираются продлевать с ним сотрудничество.



В текущем сезоне Алькантара еще не появлялся на поле в составе «красных».



Рыночный ценник на 32-летнего полузащитника составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).