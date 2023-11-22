«Globo»: Ренан покинет «Зенит» зимой, им интересуются европейские клубы

Дата публикации: 22-11-2023

В январе Роберт Ренан с большой долей вероятности уйдет из «Зенита». Информацией поделился ресурс «Globo».



Сообщается, что у защитника имеется несколько предложений от европейских команд. При этом «Коринтианс», владеющий частью прав на футболиста, рассчитывает заработать на его перепродаже.



Вместе с тем «Metaratings» утверждает, что «Зенит» не собирается отдавать Ренана в аренду в январе. Петербуржцы могут согласиться только на полноценный трансфер бразильца.



Центрдеф обучался футболу в «Коринтиансе», за который дебютировал в 2022 году. «Зенит» подписал его в январе 2023 года в статусе свободного агента. За «сине-бело-голубых» Ренан в текущем сезоне провел всего 8 игр (без результативных действий). Его контракт с клубом истекает в 2028 году.