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Дзагоев объявил о завершении карьеры

Дата публикации: 22-11-2023

Алан Дзагоев решил завершить карьеру футболиста в 33 года. Информация об этом появилась на оф. сайте греческой «Ламии», в составе которой россиянин выступал с сентября 2023 года.

«В «Ламии» с уважением относятся к решению футболиста. Спасибо за сотрудничество и удачи в будущем», - сообщается на сайте команды.

Состав «Ламии» Дзагоев пополнил в статусе свободного агента. Его дебют за греческую команду состоялся 21 октября. Хавбеку удалось провести за новый клуб всего 2 матча (14 минут игрового времени), после чего он травмировался.

Дзагоев воспитывался в академии ЦСКА. За «армейцев» он провел большую часть своей карьеры, 4 раза победив с ними в Кубке и Суперкубке страны и 3 раза в ЧР.

Одной из причин решения Дзагоева завершить карьеру стали регулярные повреждения.

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