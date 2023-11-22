Дзагоев объявил о завершении карьеры

Дата публикации: 22-11-2023

Алан Дзагоев решил завершить карьеру футболиста в 33 года. Информация об этом появилась на оф. сайте греческой «Ламии», в составе которой россиянин выступал с сентября 2023 года.



«В «Ламии» с уважением относятся к решению футболиста. Спасибо за сотрудничество и удачи в будущем», - сообщается на сайте команды.



Состав «Ламии» Дзагоев пополнил в статусе свободного агента. Его дебют за греческую команду состоялся 21 октября. Хавбеку удалось провести за новый клуб всего 2 матча (14 минут игрового времени), после чего он травмировался.



Дзагоев воспитывался в академии ЦСКА. За «армейцев» он провел большую часть своей карьеры, 4 раза победив с ними в Кубке и Суперкубке страны и 3 раза в ЧР.



Одной из причин решения Дзагоева завершить карьеру стали регулярные повреждения.