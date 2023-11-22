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«Реал» заинтересован в услугах Де Дзерби

Дата публикации: 22-11-2023

Руководство «Реала» подыскивает кандидата, чтобы заменить Карло Анчелотти.

Будущее итальянского специалиста до сих пор не определено. Бразильская пресса активно пишет, что Анчелотти возглавит летом их национальную команду и уже подписал контракт, а в Испании ходят слухи, что 62-летний специалист останется в Мадриде.

Как сообщает Sport.es, если Анчелотти летом покинет Мадрид, то его может заменить другой итальянец. Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность назначить Роберто Де Дзерби. Представители «сливочных» уже установили первые контакты с коучем.

Отмечается, что Де Дзерби особенно ценят за его успешную работу с молодыми игроками. В «Реал» считают, что их обновленная команда сможет прогрессировать под руководством 44-итальянца и ему будет легче найти общий язык с коллективом.

Напомним, что Роберто де Дзерби возглавил «Брайтон» в сезоне 2022/23. В 12 турах Премьер-лиги «чайки» набрали 19 очков и занимают 8 место.

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