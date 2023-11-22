Три клуба АПЛ следят за Дембеле

Дата публикации: 22-11-2023

Усман Дембеле не очень удачно начал сезон 2023/2024. В активе вингера всего 4 ассиста в 15 встречах за «Пари Сен-Жермен». На фоне столь малой результативности француза руководство действующего чемпиона Франции раздумывает над будущим Усмана в команде.



На Дембеле уже есть несколько претендентов на случай, если «красно-синие» решит с ним расстаться. Вингер интересен «Ньюкаслу», «Челси» и «Арсеналу». В скором будущем эти клубы могут попробовать подписать француза.



«ПСЖ» выкупил контракт Дембеле у «Барселоны» в 2023 году за 50 000 000 евро.



Трудовые отношения 26-летнего футболиста с командой Луиса Энрике рассчитаны до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость Дембеле равняется 60 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



Источник – «TodoFichajes».