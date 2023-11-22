Один из ключевых игроков «Аль-Иттихада» Канте получил травму

Дата публикации: 22-11-2023

Н’Голо Канте, в настоящий момент защищающий цвета «Аль-Иттихада», травмировался. Как сообщили в пресс-службе саудовской команды, речь идет о мышечном повреждении.



Неудачной для Канте стала встреча внутреннего чемпионата, в которой «Аль-Иттихаду» противостояла «Абха». Матч для его команды закончился победой со счетом 4:2. Сам футболист покинул поле на 73-й минуте.



По последним данным, в лазарете «Аль-Иттихада» Н’Голо пробудет около 3 недель.



В команду из Джидды опорник перебрался минувшим летом в статусе свободного агента. В составе «Аль-Иттихада» он сыграл 18 встреч (1 забитый мяч, 4 результативные передачи).



Соглашение с 32-летним французом действует до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает Канте в € 12 млн.