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«Челси» летом может получить от «Ромы» 42 млн евро за Лукаку

Дата публикации: 22-11-2023

По информации «Evening Standard», по окончании сезона «Рома» рассчитывает оформить полноценный трансфер Ромелу Лукаку, который выступает за римскую команду в рамках арендного соглашения.

«Челси» согласен продать своего нападающего, но хочет получить за него не меньше 42 млн евро. Римляне готовы выкупить права на бельгийского форварда, но только при условии, что он будет показывать качественную игру в течение всего сезона. Самому Лукаку придется согласиться на сокращение зарплаты почти в 2 раза.

«Рома» арендовала нападающего в августе 2023 года. В 14 играх за римскую команду Лукаку забил 9 мячей.

Соглашение бельгийца с «Челси» истекает в 2026 году. Рыночный ценник на 30-летнего форварда составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).

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