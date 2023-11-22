Скалони намекнул на уход с поста главного тренера сборной Аргентины

Дата публикации: 22-11-2023

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони взял время на размышления, нужно ли ему оставаться во главе команды. О своих сомнениях 45-летний специалист сообщил журналистам после исторической победы над Бразилией.



«Мне нужно о многом подумать. Я вижу, что футболисты выкладываются на поле. Однако мне необходимо все взвесить и принять решение о будущем.



Планка очень высока и соответствовать ей сложно. Я пообщаюсь с игроками и с президентом ассоциации. Аргентине нужен энергичный и амбициозный тренер, который уверен в себе», - сказал Скалони в интервью «TyC Sports».



Лионель Скалони не имел самостоятельного тренерского опыта до своего назначения в сборной Аргентине в 2018 году по стечению ряда обстоятельств. Под его руководством «бело-голубые» впервые за 28 лет выиграли Копа Америка и впервые за 36 лет – Чемпионат мира.