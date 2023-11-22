Кепа может не восстановиться к матчу с «Наполи», его заменит Лунин

Дата публикации: 22-11-2023

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может получить игровую практику в ближайших матчах «бланкос».



Испанские СМИ сообщают, что основной кипер мадридцев Кепа Аррисабалага продолжает восстановление после разрыва отводящей мышцы. Испанца в двух последних играх «Реала» заменил Лунин. При этом в матче с «Брагой» в Лиге чемпионов украинец отстоял «на ноль» и отразил пенальти.



Вероятнее всего, что Кепа не сможет сыграть в двух ближайших поединках – с «Бетисом» в Ла Лиге и «Наполи» в ЛЧ. Таким образом, место в воротах «королевского клуба» займет Лунин.



Всего Лунин провел четыре матча в текущем сезоне. Два из них – «на ноль».



«Реал» в чемпионате Испании идет на 2-й позиции. Матч с «Бетисом» состоится 26 ноября, а игра с «Наполи» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет 29 ноября. Отметим, что команда Карло Анчелотти уже обеспечила себе участие в плей-офф элитного еврокубка.



Иточник – журналист Мигель Анхель Диас.