«Тоттенхэм» рискует потерять 10 очков – клуб подозревают в нарушении правил при трансферах
«Тоттенхэм» столкнулся с серьезными проблемами, которые могут отразиться на турнирном положении команды.
«Шпор» обвиняют в нарушении трансферных правил во время перехода Джермейна Дефо в «Портсмут» в 2008 году.
В своем материале «The Times» отмечает, что главную роль в переходе нападающего сыграл нелицензированный агент Митчелл Томас. В том же году «FA» запретила участвовать в трансферах агентам, не имеющим лицензии. Это считается серьезным нарушением и может наказываться вычетом очков или понижением в классе.
15 лет назад комиссия рассматривала трансфер Дефо, но не обнаружила нарушения. Впрочем, «FA» сейчас может пересмотреть решение, учитывая новые доказательства. За аналогичное нарушение в 2008 году с «Лутона» сняли 10 баллов.
«Тоттенхэм Хотспур» находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. После 12 туров подопечные Анге Постекоглу имеют 26 очков. От первой строчки они отстают на два балла.