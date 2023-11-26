Спортдир «Баварии» заявил о скором начале переговоров о продлении контракта с Мюллером

Дата публикации: 26-11-2023

Кристоф Фройнд, занимающий должность спортивного директора «Баварии», рассказал о ситуации по новому соглашению с Томасом Мюллером.



«В ближайшие недели мы планируем провести переговоры с Мюллером. В настоящий момент он связан контрактом с «Баварией». Мы продолжаем общение, ведь он не просто футболист, а легенда нашего клуба. Взаимоотношения между ним и «Баварией» особенные», - публикует заявление Фройнда ресурс «DAZN».



Мюллер является воспитанником «красных». Его соглашение с «Баварией» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне в активе 34-летнего нападающего 14 встреч за мюнхенцев, в которых он отличился 2 раза и отдал 5 результативных пасов.



Ранее СМИ писали, что Мюллером интересуется «Ман Юнайтед».