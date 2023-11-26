«Ньюкасл» запланировал два зимних трансфера

Дата публикации: 26-11-2023

По информации «The Times», «Ньюкасл» в январе собирается подписать 2 футболистов.



Среди целей «сорок» значатся Кэлвин Филлипс, выступающий за «Манчестер Сити», и Уго Экитике, принадлежащий «ПСЖ». Клуб рассчитывает договориться по аренде этих игроков до конца сезона 2023/2024.



Филлипс связан контрактом с «горожанами» до лета 2028 года. В нынешнем сезоне он провел за «Сити» 8 матчей (без результативных действий). Рыночный ценник на опорника составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).



Экитике почти не имеет игровой практики в «Пари Сен-Жермен». В активе форварда всего 1 встреча за парижан (без результативных действий). Его трудовой договор с «красно-синими» истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает Экитике 15 млн евро.