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«Ньюкасл» запланировал два зимних трансфера

Дата публикации: 26-11-2023

По информации «The Times», «Ньюкасл» в январе собирается подписать 2 футболистов.

Среди целей «сорок» значатся Кэлвин Филлипс, выступающий за «Манчестер Сити», и Уго Экитике, принадлежащий «ПСЖ». Клуб рассчитывает договориться по аренде этих игроков до конца сезона 2023/2024.

Филлипс связан контрактом с «горожанами» до лета 2028 года. В нынешнем сезоне он провел за «Сити» 8 матчей (без результативных действий). Рыночный ценник на опорника составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).

Экитике почти не имеет игровой практики в «Пари Сен-Жермен». В активе форварда всего 1 встреча за парижан (без результативных действий). Его трудовой договор с «красно-синими» истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает Экитике 15 млн евро.

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