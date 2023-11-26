Гризманн рассказал, чего он хочет добиться в «Атлетико»

Дата публикации: 26-11-2023

Антуан Гризманн поделился своими планами на будущее в «Атлетико».



«Моей мотивацией является желание стать кем-то особенным для клуба, мечтаю быть легендой «Атлетико». Я понимаю, что это необходимо заслужить. В этом году я хотел бы стать чемпионом Ла Лиги, мне нужен данный титул. Мне еще не покорялась эта вершина, было бы здорово. Впереди достаточно времени, нам необходимо работать и смотреть, удастся ли завоевать данный трофей», - приводит заявление француза «Marca».



В «Атлетико» Гризманн вернулся 2 года назад после не самого удачного вояжа в «Барселону». В сезоне 2023/2024 на счету 32-летнего форварда 12 забитых мячей и 1 голевая передача в 16 встречах за мадридцев. Соглашение Гризманна с «матрасниками» действует до лета 2026 года.