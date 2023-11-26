Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» приглашал меня не для красивой игры

Дата публикации: 26-11-2023

Эрик тен Хаг, возглавляющий «красных дьяволов», сделал заявление по поводу целей, ради которых он работает в клубе.



«Меня пригласили в клуб не для того, чтобы я пытался поставить футбол, который был у «Аякса». Я пришел, чтобы выигрывать. Руководство «МЮ» хочет, чтобы мы выстраивали проект по аналогии с тем, что был в «Аяксе», - цитирует наставника «манкунианцев» Фабрицио Романо.



Нидерландский специалист получил назначение в «Ман Юнайтед» в 2022 году. Под его руководством английский гранд пока не показывают стабильной игры. В текущем сезоне команда тен Хага смогла завоевать лишь 21 очко по итогам 12 туров. В таблице АПЛ «Юнайтед» располагается на 8-й строчке, отставая от лидирующего «Арсенала» на 9 очков.