«Зенит» установил рекорд чемпионата России

Дата публикации: 26-11-2023

«Зениту» удалось обновить прежний рекорд РПЛ по числу игр подряд с забитыми мячами.



Случилось это по итогам встречи 16-го тура, в которой петербуржцам противостоял «Сочи». Игра состоялась на «Газпром Арене». На гостевом стадионе сочинской команде не удалось ничего противопоставить местной команде. «Зенит» разгромил соперника со счетом 3:0. У «сине-бело-голубых» отличились Родригао, Мостовой и Изидор.



Благодаря этому подопечным Сергея Семака покорилась планка в 23 игры подряд с забитыми мячами. Для РПЛ данная голевая серия является рекордной. Прежнее достижение в 22 матча с забитыми мячами принадлежало ЦСКА (2003) и «Локомотиву» (2022/23).



В последний раз «Зениту» не удалось поразить ворота своего соперника в апреле 2023 года.