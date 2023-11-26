Настоящий пенсионер. Тьяго Силва установил уникальный рекорд «Челси»

Дата публикации: 26-11-2023

Во вчерашнем матче 13 тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» разгромил «Челси» со счётом 4:1, но это не помешало центральному защитнику «пенсионеров» Тьяго Силве оказаться в списке рекордсменов клуба.



Бразилец стал самым возрастным полевым футболистом лондонцев в истории в возрасте 39 лет и 64 дней. По этому показателю он опередил Дика Спенса (39 лет, 57 дней), являвшегося рекордсменом с 1947 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.



В общей сложности для Силвы этот матч стал 13-м в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Во всех поединках он вышел в основе и ни разу не был заменен.



На данный момент «Челси» находится на 10 месте в турнирной таблице АПЛ с 16 очками в активе.